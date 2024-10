Elevador de obra despenca, e três trabalhadores morrem no litoral de SC

Uma das vítimas foi levada ao hospital, mas não resistiu. O homem de 34 anos estava politraumatizado e em parada cardiorrespiratória e morreu no hospital, ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros. As outras duas vítimas tinham 33 e 57 anos e morreram no local do acidente. Entre os sobreviventes, estão um homem de 37 anos e outro de 53 que foi atendido pelos bombeiros com "escoriações".

Causas do acidente ainda serão investigadas. O UOL entrou em contato com a Polícia Civil de Santa Catarina para pedir mais informações sobre o caso e ainda aguarda retorno.