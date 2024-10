Suspeita de matar marido a facadas fez postagem após crime: 'Fora de mim'

Uma jovem suspeita de matar o marido a facadas em um bar de Guarujá (SP), na segunda-feira (7), postou vídeo nas redes sociais após o crime, em que relata episódios de supostas violências que sofria do companheiro, além de uma traição.

O que aconteceu

Jéssica Maduro Magina, 23, é a principal suspeita do assassinato de Igor Nicolucci da Silva Santos, 25. No dia do crime, a vítima estava em um bar no bairro Jardim Primavera, quando a mulher se aproximou dele e desferiu vários golpes de faca, conforme amigos de Igor relataram em depoimento, segundo informações da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo.

Igor chegou a ser socorrido por amigos e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento de Guarujá. Entretanto, a vítima não resistiu aos ferimentos sofridos e morreu na unidade.