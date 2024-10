Suspeito de matar frentista por proibição de usar banheiro feminino é preso

Mulher que estava com o suspeito no dia do crime não é investigada como cúmplice no assassinato. Conforme a investigação, em depoimento ela explicou que havia conhecido o homem na noite anterior ao ocorrido. No momento, ela é tratada como testemunha.

Entenda o caso

Suspeito parou no posto com uma mulher e quis entrar no banheiro feminino após a acompanhante, mas foi impedido pelo frentista. O caso aconteceu em um posto de combustíveis na avenida Antônio de Carvalho, no bairro Jardim Carvalho, na manhã do domingo (6).

Câmeras de segurança gravaram o momento do crime. Nas imagens, é possível ver que o frentista, de 46 anos, e o homem estão discutindo, quando o atirador saca uma arma e atira na vítima. A mulher se desespera, pega o celular e foge.

Frentista, identificado como Ingo Patrício Tasca Nunes, morreu no local. Ele deixou a esposa e dois filhos.