900 mil clientes estão sem luz em SP pelo 3º dia; Enel não dá previsão

Enel não dá prazo para o religamento total da energia. Nos canais de atendimento, moradores recebem "previsão retroativa" sobre a volta da luz ou prazos muito longos, como segunda-feira (14). Ontem, o presidente da Enel, Guilherme Lencastre, afirmou que não quer "colocar uma expectativa que seja frustrada".

Concessionária também não detalhou os bairros da capital mais afetados no momento. Nas redes, moradores reclamam de falta de energia em vários locais como Jabaquara, Vila das Mercês, Ipiranga, Jardim São Luiz, Socorro, Santo Amaro, Bela Vista e Vila Mariana, além das cidades de Santana de Parnaíba, Carapicuíba e São Bernardo.

Na capital, são 552 mil clientes impactados, diz a Enel. Os outros municípios mais afetados são São Bernardo do Campo, com 60,4 mil unidades sem luz; Cotia com 59 mil e Taboão da Serra com 55,5 mil.

Região metropolitana também sofre com desabastecimento de água. A falta de energia afetou a distribuição em São Paulo, São Bernardo do Campo, São Caetano, Santo André e Cotia. A Sabesp orienta aos moradores o uso consciente da água armazenada nas caixas residenciais, uma vez que o sistema de abastecimento é integrado.

Em nota, a Enel diz que "trabalha dia e noite" para restabelecer o serviço e que trouxe equipes do Ceará e do Rio de Janeiro para aumentar o contingente de funcionários. "Em alguns casos, o trabalho para restabelecer a energia é mais complexo, pois envolve a reconstrução de trechos inteiros da rede."

Sete morreram por causa do temporal

Três pessoas morreram em Bauru (no interior de SP), duas em Cotia, uma na capital paulista e uma em Diadema (no ABC). As vítimas de Bauru foram um homem, uma mulher e uma criança —eles foram atingidos por um muro que caiu. Em Cotia, as duas pessoas que estavam em estado grave no hospital também morreram. Nas outras duas cidades, as mortes foram causadas por quedas de árvores.