Governo de Minas decreta luto; vítimas de queda de helicóptero são veladas

Estavam a bordo o capitão Wilker, tenente Victor, sargentos Welerson e Gabriel, além do médico Rodrigo Trindade e o enfermeiro Bruno Sudário. Eles participavam de uma operação de busca por um monomotor que caiu na região.

Os velórios acontecem de forma simultânea em um colégio em Belo Horizonte. Desde as 10 horas, os seis são velados no Colégio Santa Marcelina, no bairro São Luiz, na região da Pampulha.

Os enterros vão acontecer de forma simultânea, em diferentes cemitérios, às 15h30. No Cemitério do Bonfim, serão sepultados os corpos do capitão Wilker, sargento Welerson e sargento Gabriel. No Bosque da Esperança, serão enterrados os corpos do tenente Victor e do enfermeiro Bruno Sudário. O médico Rodrigo Trindade será sepultado no cemitério Parque da Colina.

Capitão Wilker Tadeu Alves, tenente Victor Sterling, sargento Welerson, sargento Gabriel, médico Rodrigo Trindade e enfermeiro Bruno Sudário Imagem: Divulgação/Corpo de Bombeiros e Reprodução/Facebook

O acidente

Helicóptero do Corpo de Bombeiros atuava em regaste de acidente aéreo. A corporação fazia buscas por uma aeronave que caiu na região de Ouro Preto e era usado no combate a incêndios florestais. A morte do piloto Adriano Machado foi confirmada pela Prefeitura de Ouro Preto.