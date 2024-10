Bombeiro morto em Ouro Preto fez resgate em Brumadinho exibido ao vivo

Sargento Welerson era um dos três tripulantes da aeronave, pilotada pela major Karla Lessa. O subtenente Márcio Gualberto era o outro bombeiro resgatista. Enquanto major Karla equilibrava o helicóptero pairando a 50 cm da lama, o subtenente Gualberto desceu até a jovem para colocar nela um cinto de resgate, que foi puxado pelo sargento Welerson de dentro do helicóptero.

Sargento Welerson, à esquerda, e o tenente Gualberto, que participaram do resgate da jovem Talita, de 15 anos, em Brumadinho Imagem: Arquivo pessoal

A equipe do Arcanjo 4, que era uma UTI móvel, foi a primeira a chegar à área inundada pelo rejeito de minério de ferro, 28 minutos após o rompimento da barragem. No primeiro voo de reconhecimento da área, eles avistaram Talita no meio do lamaçal, que era amparada por dois jovens moradores de Brumadinho que entraram no terreno para ajudá-la.

Das 22 pessoas que ficaram feridas em Brumadinho e sobreviveram, Talita foi a que ficou mais tempo internada, quase seis meses. Teve fraturas na bacia e no fêmur. Deixou o hospital em julho de 2019 após quatro cirurgias e outras por fazer.

Sargento Welerson (primeiro à esquerda), major Karla e subtenente Gualberto (último à direita), e mais dois colegas bombeiros, visitam Talita no hospital em 2019 Imagem: CBM-MG

Colega lamenta a morte

Gualberto, hoje tenente da reserva do Corpo de Bombeiros, lamentou a morte do colega. "Welerson era uma pessoa íntegra, abdicada, competente em tudo o que fazia. Companheiro e amigo. A gente fica muito triste", diz Gualberto, que fala ainda sobre o piloto do acidente de ontem, capitão Wilker, com quem também trabalhou no Batalhão de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros de Minas. "Wilker também era um profissional muito bom, bastante experiente. A aviação brasileira, especialmente a aviação de resgate, está de luto hoje."