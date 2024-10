Quem são as vítimas de queda de helicóptero dos bombeiros em MG

Uma das vítimas do acidente prestou socorro em Brumadinho. O sargento Wellerson foi um dos socorristas filmado no momento de um resgate após o rompimento de barragem no município, em 2019. A aeronave acidentada nesta sexta-feira (11) também foi a mesma usada na força-tarefa da época.

Médico que estava a bordo era funcionário de UPA e socorrista do Samu. Marcos Rodrigo Trindade trabalhava para a Prefeitura de Contagem. A gestão municipal também prestou homenagem às demais vítimas, dizendo que eles foram "verdadeiros heróis".

O acidente

Antes de acidente, helicóptero dos bombeiros chegou a interromper buscas devido ao meu tempo. Quando a aeronave voltou a decolar (veja imagem), o contato com ela foi perdido. Após a perda, a Salvaero verificou que um equipamento para localização de aeronaves acidentadas havia sido acionado.

Avião desaparecido que era buscado pelo helicóptero dos Bombeiros era usado no combate a incêndios florestais. O piloto Adriano Machado morreu no acidente, confirmou a Prefeitura de Ouro Preto.