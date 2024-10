Imagens de satélite revelam São Paulo antes e depois de apagão

Imagens de satélite da Nasa mostram momentos antes e depois do apagão que atingiu São Paulo na última sexta-feira (11) e deixou 1,5 milhão de pessoas sem o fornecimento de energia elétrica.

O que aconteceu

Em uma imagem noturna, após a forte chuva que atingiu São Paulo, é possível ver boa parte da cidade no escuro. Os registros foram divulgados pelo Lápis (Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de Satélite).

As imagens mostram a diferença de um registro no dia 11, momentos antes do apagão, com tudo aceso, e uma fotografia após o evento. No registro do dia 12, um dia após o temporal, ainda foi possível observar diversas áreas da capital e região metropolitana às escuras.