Santander deve indenizar cliente que teve financiamento negado por ter HIV

O Banco Santander foi condenado a pagar R$ 20 mil a um cliente que teve um financiamento negado por ser portador do vírus HIV. A sentença da 1ª Vara do Juizado Especial Cível do TJSP (Tribunal de Justiça de São Paulo) foi proferida na última sexta-feira (11).

O que aconteceu

Financiamento havia sido aprovado antes de o banco ter informações sobre sua saúde. O homem gostaria de comprar um imóvel e, por isso, pediu que o Santander fizesse uma análise de crédito com base em seu histórico financeiro. Em 28 de junho, o banco emitiu uma Carta de Crédito confirmando que o financiamento de R$ 70 mil estava aprovado.

Três dias depois, a instituição avisou que não seria possível prosseguir com o financiamento. Em 1º de julho, o cliente recebeu um e-mail informando que a decisão foi tomada "em razão da análise feita pela seguradora, com base na declaração pessoal de saúde do autor".