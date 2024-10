Sem luz há 4 dias, moradores fecham ruas em Marsilac: 'Queremos energia'

Ninguém vem ajudar a gente aqui. Falam que a prioridade é o centro. A gente é bicho? Ninguém faz nada. A gente tem que ficar com os nossos filhos sem tomar banho, sem fazer uma comida. Chega do serviço cansado, quer tomar um banho para relaxar, não tem nada. A gente vive aqui, a gente paga taxa de luz. Temos o direito de reclamar. Só falam para a gente esperar, esperar até quando?

Cristiele Monteiro, moradora do bairro, em um vídeo publicado nas redes sociais

O bairro fica localizado a cerca de 53 km do centro da capital. Marsilac pertence ao distrito de Parelheiros.

Mais de 200 mil clientes continuam no escuro

A Enel informou que cerca de 214 mil clientes continuam sem energia na Grande São Paulo. O boletim da concessionária federal foi atualizado na tarde desta terça-feira.

Não há previsão para que a luz volte. Os boletins da empresa não projetam um horário para normalização do serviço. Nessa segunda, o diretor de operações da Enel, Darcio Dias, afirmou que 17 linhas de transmissão foram afetadas e que o trabalho das equipes "não é uma operação simples".

Técnicos de outras companhias ajudam na operação. Em entrevista na tarde de segunda, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que 400 técnicos de outras concessionárias também viriam a São Paulo para auxiliar no restabelecimento da luz.