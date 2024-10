Após pressão, Enel pede ajuda a outros países para reverter apagão em SP

A Enel, empresa responsável pelo fornecimento de energia em São Paulo, anunciou o reforço de técnicos vindos de outros países para ajudar a reverter o apagão que deixou pelo menos 2,1 milhões de pessoas sem luz na capital e na região metropolitana. Até às 18h30, cerca de 340 mil clientes permaneciam sem energia quase três dias depois de tempestade.

O que aconteceu

Reforço internacional de outras distribuidoras começaram a chegar ao Brasil nesta segunda-feira (14). Os profissionais do Chile e da Argentina iniciaram os trabalhos hoje, segundo informou a Enel ao UOL. Os da Itália e Espanha devem iniciar nesta terça. Ao todo, são 65 técnicos que vieram para reforçar os trabalhos em áreas afetadas.

Enel também recebeu apoio de distribuidoras que atuam no Brasil. Equipes que trabalham em bases do Rio de Janeiro e do Ceará também foram convocadas e chegaram a São Paulo no fim de semana. Com o reforço, o número é de 2,9 mil técnicos atuando em campo para resolver o problema da rede elétrica.