'Mandou te amo e foi última vez', diz mãe de jovem morta em rolo compressor

A mãe também teve acesso a imagens de Rafaela captadas dois dias antes. Uma câmera de segurança do prédio de Andreia, em Suzano (SP), registrou as duas se arrumando para o casamento da cunhada de Rafaela, no sábado, 5 de outubro. "Nós duas estávamos com vestidos longos, lindas para o casamento. Ela estava tão feliz naquele dia: ela e o Milton [namorado] decidiram que se casariam em janeiro e teriam um filho. Foi uma alegria imensa", conta Andreia.

Durante o casamento da cunhada, Rafaela e Milton anunciaram o plano de se casarem oficialmente em janeiro de 2025. No domingo, após as eleições, o casal partiu para Macaé, onde ela morava e trabalhava. "Ela ficou aqui até o domingo. Eles foram embora às 3 da tarde, chegaram ao Rio à meia-noite. Na segunda-feira cedo, ela foi trabalhar e, às 10 horas, recebi a notícia. Minha filha estava aqui no sábado e, na segunda, já não estava mais."

Imagens captadas antes de um casamento são as últimas de Rafaela ao lado da mãe, Andreia Imagem: Arquivo Pessoal

A jovem engenheira se preocupava com a segurança. Rafaela se formou em engenharia civil pela Universidade de Mogi das Cruzes e era uma profissional dedicada e comprometida com a segurança nas obras em que trabalhava, diz a mãe. Ela era contratada da MJ2 Construção e Manutenção de Dutos Ltda. "Ela tinha só 27 anos, ia fazer 28 agora, em dezembro. Se formou novinha e já trabalhava na área há três anos. Sempre falava da paixão dela pelo trabalho", diz a mãe.

Andreia se emociona ao falar do orgulho que sentia pela filha. "Minha filha era tudo de bom. Desde pequena, sempre foi muito alegre, dedicada à família. Mimei minha filha até o fim, fazia tudo o que ela queria, tudo o que eu podia. A gente era muito unida. Ela estava sempre por perto nos últimos meses, vinha muito a Suzano. Foi um baque muito grande perder minha filha assim, tão de repente."

Mãe diz que família arcou com custos

O processo de traslado do corpo de Rafaela foi doloroso e burocrático, diz a mãe. "Foi muito difícil, muito burocrático. O corpo dela saiu do Rio à meia-noite e chegou aqui em Suzano às 9 horas da manhã. Eu paguei tudo sozinha, um total de R$ 17,6 mil. Não tivemos nenhuma ajuda da Petrobras ou da MJ2 Construções. Eles não me deram nenhuma assistência", desabafa Andreia.