'Contratei alarme para me sentir segura, mas ele não funciona sem energia'

Contratei o alarme para me sentir um pouco mais segura, porém ele só funciona com energia elétrica. Até tem uma bateria que dura umas 12 horas, mas estou sem energia há quase quatro dias. É uma sensação de insegurança e vulnerabilidade. Carolina Nocetti, 43

Sistema contratado por Carolina inclui sensores nas janelas e portas, além de câmeras. Em caso de tentativa de invasão, câmeras captam imagem e enviam para uma central da companhia de segurança que, por sua vez, encaminha as informações para a polícia.

"Não fiquei nem uma semana direito com o alarme". Sistema foi instalado em 4 de outubro, e já no dia 11 de outubro teve a chuva e vendaval em São Paulo. "É muito triste, é uma situação péssima. É um descaso com a manutenção da cidade o que está acontecendo. Antes, a gente consegui abrir um chamado e vinha um funcionário realizar a poda. Tem anos que isso não acontece. A cidade está abandonada", afirmou.

Não tenho o que fazer, infelizmente. Estou fazendo o que eu já fazia antes, que é trancar portas e janelas. É uma situação péssima. Não estou conseguindo dormir bem. Estou bem insegura e pensando num plano B, como dormir na casa de algum amigo ou até ficar num hotel por um tempo.

Sem geladeira e banho na casa de amigos. Sem energia elétrica há quatro dias, Carolina diz que já "desapegou" da geladeira, que estava cheia de mantimentos. Sobre banho, a coordenadora de comunicação tem ido a casa de amigos, enquanto a Enel não dá nenhuma previsão para retorno da energia elétrica.