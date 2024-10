Homem é condenado por torturar ex-namorada por 3 dias em apartamento no RJ

A Justiça do Rio de Janeiro condenou, nesta terça-feira (15), Fred Henrique Lima Moreira a mais de 17 anos de prisão por tortura e tentativa de feminicídio contra a jornalista Ana Luiza Dias.

O que aconteceu

Ana Luiza, de 39 anos, foi agredida com cassetete e soco inglês enquanto era mantida em cárcere privado. O crime ocorreu no apartamento do ex-namorado em Copacabana, zona sul do Rio, em 2022.

A condenação foi dada na noite de ontem após um julgamento de mais de nove horas. A juíza Alessandra da Rocha Lima Roidis, presidente do 1º Tribunal do Júri, afirmou que Fred não poderá recorrer da decisão em liberdade.