Sinal de tempestade chegando: o que são as 'nuvens de prateleira' no RS

São mais comuns durante a passagem de uma frente fria, quando o ar mais frio, que é mais denso, avança pelas camadas mais baixas da atmosfera.

A nuvem prateleira fica bem acima da superfície, com um comprimento vertical que pode chegar a quilômetros de altura. Normalmente, são acompanhadas por ventos fortes, chuva forte e granizo. Relatos de jornais locais, como a RBS (afiliada da Globo no estado), detalharam que a formação foi avistada em cidades do interior do estado.

A atuação de um centro de baixa pressão trouxe chuva para todo o Rio Grande do Sul na terça-feira, mas os volumes de chuva não foram altos na maior parte do estado. Também houve rajadas de vento de 92 km/h em São Borja, 74 km/h no Chuí, 72 km/h em Santa Rosa, 71 km/h em Cruz Alta, 63 km/h no Chuí e 61 km/h em Jaguarão, segundo a MetSul.

Previsão

A tendência é que a segunda quinzena de outubro seja mais chuvosa do que a primeira. Na região Sul, os volumes de chuva devem variar bastante dependendo da localidade. A chance de chuva mais volumosa é maior nos estados de Santa Catarina e do Paraná.

*Com informações reportagens publicadas em 21 de julho de 2021 e 4 de setembro de 2023.