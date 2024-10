Condomínio em SP fica dias sem luz pela 2ª vez em um ano: 'Pesadelo'

Fui à base da Enel, onde ficam os carros. Consegui falar com um supervisor de segurança, contei as histórias: tem muito idoso, os medicamentos. Falaram que iam aparecer e nada. Fui no sábado, domingo, falei com outro supervisor. Segunda a noite fui de novo e eles falaram que dali a uma hora iria alguém lá, sendo que o pátio fica até perto daqui.

Rogério Sousa, morador e síndico

Vieram carros pequenos, não solucionaram. Precisava de um carro maior, já que as árvores eram grandes. No final, quem ajudou foi uma equipe aleatória que passou e a gente chamou. Tivemos que parar um carro.

Rogério Sousa, morador e síndico

Moradores temem novos temporais

Claudia disse que no grupo do condomínio os moradores já se preparam para um novo temporal. A previsão é que uma frente fria com chuva atinja a capital na sexta-feira (18) novamente.

Além dos problemas com as árvores, moradores denunciam um poste torto dentro do conjunto. Segundo relatos, a estrutura do poste está prejudicada e pode ceder.

A moradora conclui dizendo que não sabe o que esperar para outros temporais. De acordo com ela, entre vizinhos, já são discutidos métodos para minimizar os estragos, como armazenar gelo e protocolos de segurança para os mais vulneráveis.