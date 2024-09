Onde ficam as 100 cidades há mais dias sem chuva? Só 2 estão em SP

O ranking: veja onde está há mais tempo sem chover

Pompéu (MG), 169 dias sem chuva

Montalvânia (MG), 167

Januária (MG), 166

Montes Claros (MG), 166

Araguaçu (TO), 163

Arinos (MG), 163

Mocambinho (MG) 162

Pires Do Rio (GO), 162

São Romão (MG), 162

Dores Do Indaiá (MG), 160

Posse (GO), 160

Unaí (MG), 160

Cristalina (GO), 159

Paracatu (MG), 159

Águas Emendadas (DF), 158

Uberaba (MG), 158

Nova Maringá (MT), 157

Paranoá (DF), 157

Alto Paraíso De Goiás (GO), 155

Buritis (MG), 155

Cassilândia (MS), 155

Jataí (GO), 154

Belo Horizonte, 153

Caiapônia (GO), 153

Catalão (GO), 153

Cuiabá, 153

Florestal (MG), 153

Mateiros (TO), 153

Mineiros (GO), 153

Ouro Branco (MG), 153

Patrocínio (MG), 153

Sete Lagoas (MG), 153

Formosa (GO), 152

Gilbués (PI), 152

Nova Xavantina (MT), 152

Taguatinga (TO), 152

Uberlândia (MG), 152

Água Boa (MT), 151

Goiás (Goiás Velho - GO), 151

Querência (MT), 150

Sorriso (MT), 150

Brasília, 149

Ibirité (MG), 149

Ipameri (GO), 149

Pirenópolis (GO), 149

Barra (BA), 147

Goiânia, 147

Rio Verde (GO), 146

Tangará Da Serra (MT), 146

Formoso Do Araguaia (TO), 145

Irecê (BA), 145

São Miguel Do Araguaia (GO), 145

Gurupi (TO), 144

Paranã (TO), 144

Barreiras (BA), 143

Goianésia (GO), 141

Luiz Eduardo Magalhães (BA), 141

Porangatu (GO), 140

Sinop (MT), 138

João Pinheiro (MG), 135

Almas (TO), 134

Pirapora (MG), 133

Alvorada Do Gurguéia (PI), 127

Peixe (TO), 127

Alto Parnaíba (MA), 126

Lagoa Da Confusão (TO), 124

Padre Ricardo Remetter (MT), 124

Diamantino (MT), 123

Palmas, 122

Rosário Oeste (MT), 122

Corrente (PI), 121

Porto Nacional (TO), 121

Campina Verde (MG), 118

Araxá (MG), 115

Crateús (CE), 115

Divinópolis (MG), 115

Formiga (MG), 115

Lavras (MG), 115

São João Del Rei (MG), 115

Ariranha (SP), 114

Costa Rica (MS), 114

Lins (SP), 114

Passos (MG), 113

Oeiras (PI), 95

Santana Do Araguaia (PA), 94

Guanhães (MG), 88

Araçuaí (MG), 87

Epitaciolândia (AC), 81

Mossoró (RN), 77

Buriticupu (MA), 73

Caxias (MA), 73

Chapadinha (MA), 73

Dom Eliseu (PA), 73

Grajaú (MA), 73

Paragominas (PA), 73

Piripiri (PI), 73

Região do rio Preguiças, no Maranhão, 73

São Gonçalo (PB), 73

Seridó (Caicó, RN), 72

Canto Do Buriti (PI), 70

Capitais listadas devem seguir sem chuva

Segundo o Inmet, Belo Horizonte não deve receber chuva até pelo menos a próxima segunda-feira (23), quando deve atingir a máxima de 33ºC. A mínima prevista para a cidade é de 15ºC na próxima sexta-feira (20).

Temperatura mínima em Cuiabá não deve cair abaixo de 29ºC. Na cidade, a máxima prevista para os próximos dias é de 42ºC.

Brasília tem previsão de névoa seca. Com máxima de 33ºC para o próximo domingo (22), a capital registrará mínima entre 18 e 19ºC entre o final desta semana e o começo da semana que vem.