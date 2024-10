Enel pode perder concessão em SP após apagões? Entenda as regras

Especialistas ouvidos pelo UOL afirmam que a Enel pode sofrer sanções, mas não banida. "Ela pode sofrer algumas sanções da Aneel, que é a agência reguladora. Ela também pode sofrer multas e, no limite máximo, o desfazimento do contrato [de concessão], se comprovado o descumprimento de suas obrigações contratuais", avalia Antonio Celso Baeta Minhoto, doutor em Direito Público e Constitucional e mestre em Direito Político e Econômico.

A inexecução reiterada de deveres importantes de uma concessionária de serviço público pode ensejar tanto a aplicação de multas, como a própria caducidade da concessão, em casos extremos. Em algumas hipóteses, poderá ensejar também a intervenção na concessão, caso em que o poder concedente nomeará um interventor para corrigir falhas importantes na prestação do serviço. Cada uma dessas medidas tem pressupostos específicos para sua implementação. Fernando Vernalha, especialista em infraestrutura e sócio-fundador do escritório Vernalha Pereira

A caducidade é a medida mais drástica que pode ocorrer no âmbito de uma concessão. Trata-se de um ato unilateral da administração pública que define a extinção de um contrato de concessão ainda em vigor, quando o concessionário descumpre as obrigações que estavam previstas no acordo. O ato está previsto na Lei Federal nº 8.987/95.

Para a caducidade acontecer, antes deve haver: abertura de um processo administrativo para identificar a inadimplência da concessionária, permissão do direito de defesa e extinção da relação jurídica por meio de um decreto da União.

A inexecução de obrigações contratuais ou legais em razão da ocorrência de eventos de força maior, como eventos climáticos extremos, não se caracteriza como justa causa para a caducidade. A capital registrou chuva forte e ventos com velocidade de 107,6 km/h no dia que houve o apagão. "Esse processo [para decretar a caducidade] não é trivial e pode ter uma tramitação longa, dadas todas as análises e verificações necessárias", acrescenta Vernalha.

O contrato de vigência da Enel em São Paulo vai até 2028. O contrato de concessão prevê multas ou o rompimento do acordo, caso seja comprovado pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) o péssimo serviço prestado pela distribuidora. A empresa acumula mais de R$ 320 milhões em multas aplicadas pela agência desde 2018, quando assumiu o atendimento na capital paulista. A empresa conseguiu suspender a cobrança de R$ 265,6 milhões com duas ações na Justiça. Após os apagões, a Folha de S.Paulo apurou que a Aneel pode pedir a intervenção imediata da Enel para investigar a companhia por até 180 dias.