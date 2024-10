Prefeitos pedem intervenção na Enel; Nunes chama ministro de 'vagabundo'

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e os 17 prefeitos da região metropolitana de São Paulo enviaram nesta terça-feira (15) ao TCU (Tribunal de Contas da União) uma carta na qual pedem intervenção na Enel. Nos últimos dias, chuva e vento deixaram mais de duas milhões de pessoas sem luz na região.

O que aconteceu

Carta com pedido de intervenção foi entregue ao ministro Augusto Nardes, do TCU. O documento também pede mais transparência das concessionárias na divulgação de informações sobre a prestação do serviço e maior poder de fiscalização da Enel por parte da Arsesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado). Atualmente, a fiscalização cabe principalmente à Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), embora a Arsesp também tenha poder de fiscalizar concessionárias no estado.

Tarcísio voltou a pedir a extinção do contrato de concessão da Enel no estado. "A empresa já se mostrou incapaz de prestar serviço no estado de São Paulo", disse o governador, frisando que "a situação já passou do limite". "A gente precisa elevar o tom", falou. A solicitação para extinguir o contrato foi colocada na carta ao TCU.