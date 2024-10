Motorista de ônibus é preso após bater em caminhão e deixar 2 mortos em SP

Um motorista de ônibus foi preso após invadir a contramão, bater em um caminhão e deixar dois mortos na rodovia Tancredo Neves, em Franco da Rocha (SP), nesta quarta-feira (16).

O que aconteceu

O condutor do ônibus, de 41 anos, teria invadido a pista contrária e batido de frente com o caminhão. O acidente ocorreu por volta das 20h20 na altura do km 53 e, com o impacto, os dois veículos ficaram em chamas.

Os dois ocupantes do caminhão, de 19 e 44 anos, morreram carbonizados. Pelo menos cinco pessoas feridas foram encaminhadas pelo Corpo de Bombeiros a unidades de saúde de Cajamar e ao Hospital Estadual Albano. Outras foram atendidas por ambulâncias de municípios próximos.