Um mês após calote de empresas, terceirizados de fóruns seguem sem salários

Os vigilantes dizem que não foram procurados pela Açoforte e pelo TJ-SP. Os funcionários da comarca que atendem a cidade a 150 km de São Paulo descrevem estar "indignados" com a situação. Trabalhadores de fóruns de outros municípios também relatam a falta de pagamento.

A Açoforte foi apontada pelo TJ-SP como uma das empresas que deram calote no órgão. À época, centenas de funcionários de comarcas do interior relataram a falta de salários. O UOL apurou que parte dos funcionários recebeu seus salários, mas outro grupo ainda enfrenta incerteza referente ao pagamento e ao futuro trabalhista.

Vigilantes estão com contas atrasadas e relatam dificuldade para sustentar suas famílias. Um funcionário que fazia trabalho extra como músico teve que vender seus instrumentos musicais para se manter.

Os trabalhadores estão afastados dos seus postos de trabalho desde o dia 10 de setembro. Nesta quinta-feira (17), outra empresa assumiu contrato emergencial para atuar junto ao TJ-SP na prestação de serviços. Os funcionários não foram consultados para a recolocação dos postos.

"O que a gente fica indignado é que trabalhamos em um lugar de justiça, e não vemos isso acontecer". Um dos vigilantes que falaram com a reportagem disse que foi orientado a "ficar à disposição" da empresa durante a transição. Mas depois disso não foi respondido sobre um possível retorno, nem sobre uma rescisão. O homem que se identificou como supervisor da Açoforte e que estaria em contato com eles, sumiu.