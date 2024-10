Polícia apura se batida de carro foi usada para ocultar feminicídio, diz TV

IvanildoLeandro da Silva, 49, foi preso como o principal suspeito do crime, após dar diferentes versões sobre o ocorrido. Imagem: Reprodução/Domingo Espetacular

Ivanildo mudou versões em seu segundo depoimento. Ele afirmou ter se relacionado sexualmente com Robéria antes do crime, e que a vítima teve um mal súbito. Posteriormente, ele alegou ter dado um banho nela e que se dirigia ao hospital para atendimento médico. O suspeito nega as acusações e se diz inocente, alegando que nunca teve discussões com a jovem.

Robéria Moura, 18, morta em Craro no Ceará. Imagem: Reprodução/Domingo Espetacular

No dia 9 de outubro, Ivanildo foi preso como principal suspeito do assassinato. A prisão preventiva foi solicitada pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Crato e autorizada pela Justiça. Ele foi localizado e detido na zona rural do município e agora está à disposição da Justiça enquanto o caso segue em investigação. O carro ainda não foi periciado.