CAC foi advertido por andar com capa e espada em garagem na madrugada

Após a prisão do atirador, pessoas que estiveram na residência dele viram nomes de mulheres riscados a faca em uma mesa e códigos que pareciam ser de algum jogo marcados no espelho. Também havia perfurações semelhantes a causadas por tiros ou facadas em paredes e até no colchão.

Moradores já haviam encontrado projéteis de armas no saguão do prédio dias antes dos tiros dados pelo CAC na cobertura onde morava. Há relatos inclusive de sons semelhantes a disparos de arma de fogo desde o fim de outubro.

Ele descia de madrugada para a garagem com uma capa preta e uma espada luminosa. Circulava entre os carros como se estivesse em um game de realidade virtual, assustando os moradores. Às vezes, ia tomar banho de piscina. O porteiro questionou e ele disse que não conseguia dormir, que estava inquieto.

Relato de um dos moradores do prédio

CAC visto com arma em elevador

O atirador costumava manusear a arma dentro do elevador do prédio. Moradores relatam ainda que Berlinck também costumava checar o próprio nariz no espelho quando descia da sua cobertura, no 18º andar do prédio. Quando foi preso, agentes da Rota, a tropa de elite da PM, encontraram no seu imóvel substância semelhante à cocaína, que ainda será submetida a perícia.

Motoboys costumavam fazer entregas de pacotes suspeitos ao CAC. Os moradores suspeitam que poderiam ser entorpecentes. "Chegava o motoboy e falava: 'entrega'. Ele descia, pegava o pacote, colocava na jaqueta e pagava em dinheiro, rapidamente", contou uma das testemunhas. O CAC costumava retirar comida com entregadores três vezes ao dia, nos horários do café da manhã, almoço e jantar.