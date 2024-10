Não há risco para tempestades em São Paulo neste domingo, diz Defesa Civil

Atenção em áreas mais vulneráveis. Como o solo já se encontra encharcado devido aos acumulados nas últimas 24 horas, o órgão recomenda atenção em áreas mais vulneráveis, pois há risco para transtornos.

As chuvas perderam força durante a madrugada, segundo a Defesa Civil. O órgão informou, em comunicado neste sábado, que o volume de precipitações foi menor do que o previsto para o estado de São Paulo, com a maior concentração de chuvas deslocando-se para Minas Gerais e Rio de Janeiro. Mesmo com a diminuição, 24 municípios da área de concessão da Enel seguem com registros de clientes sem energia elétrica.

Domingo com frio na capital

Capital paulista amanheceu com termômetros marcando 15°C. A umidade relativa do ar estava em 100%. Hoje as máximas não devem superar os 22°C. Os dados foram divulgados pelo CGE (Centro de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo.

A frente fria se afasta do litoral paulista. Apesar disso, o radar meteorológico ainda mostra garoa e chuvisco isolados pela cidade. Ao longo do dia os ventos úmidos do oceano devem manter o tempo instável, com céu encoberto, e ocorrência de garoa e chuviscos alternados com períodos de melhoria.

Os dados do CGE ainda mostram que outubro registrou até o momento 35,5mm de chuva. O dado corresponde a 31,4% dos 112,7mm esperados para o mês.