Métodos brutais: como age a PGC, facção que entrou em guerra com PCC em SC

O objetivo principal da facção é o controle do tráfico de drogas e outras atividades ilícitas em Santa Catarina. Com o passar do tempo, o PGC formou alianças estratégicas com outras facções criminosas brasileiras, como o Comando Vermelho (CV) e a Família do Norte (FDN). Essas alianças ampliaram sua atuação para fora do estado.

A facção segue uma estrutura hierárquica rígida, com uma linha de comando forte e centralizada. Mesmo com líderes presos, as ordens continuam sendo emitidas de dentro dos presídios, mantendo o controle sobre as ações da facção tanto dentro quanto fora das penitenciárias. Conforme relatado em um estudo da Unisul (Universidade do Sul de Santa Catarina), de autoria de Suiane França Goulart, o PGC opera de maneira semelhante ao PCC, com uma organização disciplinada e bem estruturada.

A rivalidade entre o PGC e o PCC começou quando a facção paulista, o PCC, tentou estender seu domínio sobre o tráfico de drogas em Santa Catarina. A reação do PGC foi imediata, levando a uma guerra sangrenta entre as duas facções. A disputa envolve não apenas o controle das rotas de tráfico de drogas, mas também a influência no sistema penitenciário do estado.

O PGC, apesar de local, conseguiu resistir à expansão do PCC em muitas regiões de Santa Catarina. Sua capacidade de reagir violentamente a tentativas de invasão de território por parte do PCC consolidou seu poder, mas também levou a um aumento nos confrontos entre as facções, afetando diretamente a segurança pública, segundo aponta o estudo da Unisul.

A atuação do PGC

Embora tenha nascido nos presídios catarinenses, o PGC estendeu suas operações para além das fronteiras do estado. O tráfico de drogas, assaltos e homicídios são algumas das atividades controladas pela facção. Segundo o Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), o grupo utiliza métodos brutais para manter a disciplina interna e o controle sobre as comunidades.