Fabricante alerta para casos de falsificação de Ozempic em 6 cidades

No Rio de Janeiro, há indícios de que canetas de insulina Fiasp FlexTouch foram adesivadas com rótulos de Ozempic. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil após uma mulher dar entrada no Hospital Copa D'Or com suspeita de ter aplicado o medicamento falsificado, na última quinta-feira (17). Ela recebeu alta no dia seguinte.

Novo Nordisk divulgou imagem para ajudar na identificação de Ozempic falsificado Imagem: Reprodução/Novo Nordisk

A empresa afirma que já notificou a ANVISA sobre os casos e acompanha reclamações sobre o assunto quando relatados em seus canais, na imprensa e em redes sociais. A Novo Nordisk alerta aos clientes desconfiarem de sites e canais não licenciados pela Anvisa, embalagem do medicamento rasurada ou visivelmente alterada, preços muito abaixo dos aprovados, adesivos e indicações de "nova fórmula" e canetas com numerações no seletor de doses diferentes de 0 mg e 1 mg.

A Anvisa alerta que já identificou três lotes de semaglutida (princípio ativo do Ozempic) falsificada:

- Lote MP5A064, prazo de validade 10/2025, que apresenta em sua embalagem secundária a concentração de 1,34 mg/mL, em idioma espanhol, que as divergem do lote original;

- Lote LP6F832, data de validade 11/2025;

- Lote MP5C960, que apresentem em sua embalagem secundária a concentração de 1 mg, em idioma espanhol