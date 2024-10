Estudante tem 48% do corpo queimado em atividade com 'pira olímpica' no ES

Jovem foi atingida pelas chamas no rosto, no cabelo, nos braços, no peito, no pescoço e na perna direita. Segundo o hospital, ela segue em "estado delicado", mas não corre risco de morrer. No entanto, a adolescente precisará fazer reposição de pele.

Uma professora que a abraçou para tentar conter as chamas também ficou ferida e está hospitalizada. Não há informações atualizadas sobre o quadro clínico da docente, que não teve o nome divulgado.

Em nota, a Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo disse investigar as causas do acidente. A Secretaria ressaltou que tem prestado suporte aos familiares da estudante, como auxílio para visitar a jovem no hospital.

O UOL questionou à Polícia Civil do Espírito Santo se algum boletim de ocorrência foi registrado para investigar o caso e aguarda retorno.