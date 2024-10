'Bonde dos Mauricinhos': com bombas e tiros, grupo espalha pânico em Manaus

Formado por três jovens de classe média alta, o autointitulado "Bonde dos Mauricinhos", que vinha tocando o terror nas ruas de Manaus, no Amazonas, devem se entregar à polícia após as eleições, que ocorrem no domingo (27).

O que aconteceu

Os três jovens aterrorizavam a cidade com ações violentas. Eles aparecem em vídeos disparando armas de fogo, lançando bombas caseiras e agredindo pessoas em situação de rua. As gravações foram amplamente compartilhadas, gerando indignação e uma resposta rápida das autoridades.

Em um dos vídeos, os integrantes são vistos disparando tiros para o alto em uma área pública. Em outra gravação, aparecem agredindo brutalmente um homem em situação de rua, o que gerou indignação nas redes sociais.