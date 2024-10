Cauda em 'T', cabine pressurizada: como é o avião que caiu em SP

Os motores Pratt & Whitney PT6A-28 permitem ao Xingu operar com alta eficiência em pistas curtas. Eles garantem uma velocidade máxima de 450 km/h e um alcance de até 2.352 km. Isso torna o modelo ideal para voos regionais e de táxi aéreo, segundo o Instituto Histórico-Cultural da Aeronáutica.

Um diferencial do Xingu é seu design com cauda em 'T', que lhe confere melhor estabilidade. O estabilizador horizontal montado no topo do estabilizador vertical minimiza vibrações e ruídos, garantindo um voo mais suave. A configuração também ajuda no controle da aeronave em diversas condições meteorológicas, segundo informa o Centro Histórico da Embraer.

O Xingu foi uma das primeiras aeronaves pressurizadas produzidas no Brasil. Com uma cabine pressurizada, ele pode voar a altitudes de até 28 mil pés (cerca de 8.500 metros) acima das formações de nuvens e perturbações atmosféricas, garantindo uma experiência de voo mais tranquila para os passageiros.

A eficiência do Xingu também se reflete no consumo de combustível. O avião consome apenas um quarto do combustível de um jato executivo similar, o que o tornou uma escolha econômica, especialmente em cenários onde o custo do combustível é um fator decisivo.

O que se sabe sobre a queda

A queda da aeronave ocorreu durante uma forte tempestade. O avião colidiu contra um morro, e o impacto causou a explosão da aeronave. O fogo destruiu completamente os destroços. A área montanhosa complicou os trabalhos de resgate, dificultando o acesso das equipes ao local.