Médica, enfermeiro, mecânico: quem são as 5 vítimas da queda do avião em SP

O mecânico Joseiton Borges, conhecido como Bicudo, está entre as vítimas. Segundo o CTB (Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil), o profissional era dirigente do Sindaero (Sindicato dos Aeroviários) e da CTB-Bahia, além de desempenhar o trabalho de mecânico de aeronaves. "Militante incansável, Bicudo esteve sempre presente nas nossas lutas, defendendo com coragem as causas dos trabalhadores e das trabalhadoras. Nossos sentimentos aos familiares e amigos", escreveu o CTB.

Outra vítima foi o copiloto Ducival Conceição da Silva. "Lamento profundamente o ocorrido, ao mesmo tempo que direciono os meus sinceros sentimentos aos seus familiares", disse o deputado estadual Ibrain de Valmir (PV), se direcionando ao conterrâneo da cidade de Lagarto (SE). Uma prima do copiloto falou nas redes sociais sobre o óbito: "Nem acredito que você nunca mais vai voltar e dizer 'minha princesa, você está cada dia mais linda'. Vá em paz".

Comandante Jeferson Rodrigues Ferreira, de 36 anos, também morreu. Natural de Guanambi, na região sudoeste da Bahia, Jeferson trabalhava como piloto há 13 anos e tinha mais de 5 mil horas de voo. O comandante era filho do também piloto Carlos Ferreira, conhecido como "Carlão", e considerado um piloto experiente. Jeferson era casado e não tinha filhos. Segundo familiares, ele passaria por Belo Horizonte, onde a aeronave faria um pouso, e seguiria depois para Salvador, onde fica a sede da empresa. A família aguarda informações sobre a liberação do corpo para tratar do sepultamento.

Não há informações sobre o sepultamento das vítimas.

Entenda o caso

Um avião de pequeno porte com cinco ocupantes bateu em um morro e caiu em Paraibuna, em São Paulo, nesta quarta-feira (23). Segundo o Corpo de Bombeiros, não há de sobreviventes no local.