Idosos são encontrados amarrados e mortos dentro de casa no Rio de Janeiro

Um casal de idosos foi encontrado morto dentro da própria casa, na tarde deste domingo (27), na Ilha do Governador, zona norte do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Vítimas estavam amarradas e com sinais de violência. O casal foi identificado como Selma Muniz Santos, 76, e Antonio Sidinei Rocha Santos, 69.

Eles foram encontrados mortos por parentes. A Polícia Militar foi acionada e constatou os óbitos no interior da residência. Segundo a PM, a idosa foi encontrada amarrada em cima de uma cama com vários ferimentos. Já o companheiro dela estava em outro cômodo com ferimentos na cabeça.