Vendedores do Brás correm para recolher produtos de lojas perto do incêndio

A região é um centro de comércio muito movimentado pela manhã no Brás. A rua foi isolada e a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) bloqueou os cruzamentos com a rua Oriente e Miller.

Moradores de um prédio ao lado do Shopping 25 foram orientados a deixar suas casas.

Três pessoas foram hospitalizadas. Elas inalaram fumaça e passam por atendimentos no Hospital Tatuapé e na AMA Pari. Segundo o Governo do Estado, 22 viaturas estão no local, com 65 bombeiros. A Polícia Militar, Defesa Civil e o Samu também atendem a ocorrência.