Rogério de Andrade usou matadores de aluguel com tática militar em crime

Em uma operação no imóvel, policiais civis apreenderam dois fuzis com uma espécie de camuflagem com grama usados no crime, indica a investigação. Rodrigo Silva das Neves acabou sendo preso em janeiro de 2021 em uma pousada no interior da Bahia.

Câmeras mostraram os quatro suspeitos de assassinar o contraventor Fernando Iggnácio Imagem: Reprodução/TV Globo

Irmãos com passagens pelas PMs do Rio e SP. Otto Samuel Andrade Silva Cordeiro era soldado da corporação de São Paulo na época do crime e acabou sendo excluído em meio às investigações sobre o assassinato. Já Pedro Emanuel Cordeiro era ex-PM no Rio. Ambos são considerados foragidos pela Justiça.

Matador de aluguel envolvido no crime foi encontrado morto. Suspeito de integrar um grupo de matadores de aluguel, Ygor Rodrigues Santos da Cruz, o Farofa, também era investigado por envolvimento em assassinados entre 2015 e 2021. Era era considerado foragido da Justiça quando foi encontrado morto na zona oeste do Rio. Com ele, agentes encontraram uma carteira falsa da Polícia Civil.

Rodrigo, Otto, Pedro e Ygor, o Farofa, figuraram em cartaz do Disque-Denúncia Imagem: Reprodução/Twitter/Portal dos Procurados

Rastro de mortes em 'guerra da contravenção'

A disputa pelo controle da contravenção na zona oeste do Rio teve início após a morte de Castor de Andrade, em 1997. No ano seguinte, o assassinato de Paulo Andrade, o Paulinho, escolhido como herdeiro do jogo do bicho, fez com que Fernando Iggnacio, genro de Castor, assumisse o lugar dele na disputa. Na época, Rogério de Andrade foi o acusado de ter mandado matar Paulinho, mas acabou sendo absolvido posteriormente.