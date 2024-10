Freixo: poderosos fizeram de tudo para brecar julgamento do caso Marielle

O primeiro dia do julgamento dos assassinos confessos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, em março de 2018, ocorre apesar do esforço de "muita gente poderosa" para barrar o avanço das investigações, afirmou o presidente da Embratur, Marcelo Freixo (PT), em entrevista ao UOL News nesta terça-feira (30).

Freixo, que era amigo pessoal de Marielle, fez referência às investigações da Polícia Federal apontarem como mandantes do crime os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão, com o apoio do ex-chefe da Polícia Civil do Rio, Rivaldo Barbosa. Hoje, são julgados Ronnie Lessa e Elcio de Queiroz, que confessaram ter emboscado e atirado no carro da vereadora.

Para Freixo, o julgamento do caso é emblemático para o Estado do Rio de Janeiro.