Lessa diz que receberia R$ 25 milhões por matar Marielle: 'Fiquei cego'

Delator também citou delegado Rivaldo Barbosa como envolvido no crime. Lessa disse que Barbosa, que assumiu a chefia da Polícia Civil um dia antes do crime, recebeu propina para proteger os atiradores e os mandantes dos assassinatos. O delegado também nega.

Lessa afirmou ainda que crime teve grilagem de terras como principal motivação. Segundo ele, Marielle se opôs numa discussão na Câmara dos Vereadores sobre um texto que previa flexibilizar exigências legais, urbanísticas e ambientais para a regularização de imóveis na zona oeste da capital fluminense. "Na época, o que me foi dito é que ela entraria no caminho, seria uma pedra no caminho, da venda de dois loteamentos no [bairro] Tanque", disse durante o depoimento.

Ao todo, nove testemunhas foram ouvidas no primeiro dia de julgamento, na última quarta. Sete foram indicadas pelo MP e as outras duas pela defesa de Lessa. O Tribunal de Justiça do Rio retomou nesta quinta (31) o julgamento de Lessa e do também ex-PM Élcio de Queiroz, também réu confesso do caso.