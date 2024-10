Polícia mira grupo que lucrou R$ 1 bi em maior esquema de pirâmide do Rio

Eles agiam de duas formas. Na primeira situação, a vítima era convencida a contrair o empréstimo por meio de um banco indicado pelos criminosos. Eles ofereciam 10% do valor para a vítima e o restante deveria ser transferido para uma empresa do grupo. Os criminosos se responsabilizavam pelo pagamento integral do empréstimo, mas pagavam de três a quatro parcelas.

No segundo caso, o grupo contatava pessoas com empréstimos em andamento. Eles ofereciam uma redução nas parcelas por meio de compra da dívida, refinanciamento ou portabilidade, prometendo 10% do saldo devedor para a vítima. Na verdade, o grupo pegava os dados pessoais para fazer um novo empréstimo. Quando o valor era creditado em conta, a vítima, surpresa com o valor superior ao combinado, devolvia o excedente à empresa dos criminosos.

Uma das vítimas ficou com uma dívida de R$ 327,6 mil. Os principais alvos do grupo eram militares, aposentados, pensionistas e servidores públicos. Eles chegavam a ser ameaçados para não denunciar o golpe, segundo a Polícia Civil.

A Justiça também determinou o sequestro de bens e bloqueio de R$ 1,4 bilhão das contas dos denunciados. Também foram suspensas a atuação empresarial dos acusados e das pessoas jurídicas envolvidas no esquema.