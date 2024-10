Calor, chuva e trovoadas: a previsão do tempo para o Dia de Finados

Em São Luís, a chuva deve chegar à tarde. Sem previsão de precipitação nos outros períodos do Dia de Finados, a temperatura na cidade ficará entre 26 e 32 °C. Já em João Pessoa, pancadas de chuva poderão cair à noite. Ao longo do dia, pouca amplitude térmica: mínima de 25 °C e máxima de 27 °C.

No Recife, os termômetros não devem apresentar muita variação, com mínima de 25 °C e máxima de 28 °C. Na capital pernambucana, deve chover pela manhã, e o tempo deve abrir ao longo da tarde.

A temperatura mais alta entre as capitais nordestinas será registrada em Teresina. Segundo a Climatempo, a máxima será de 39 °C no sábado. Com mínima de 25 °C, não há previsão de chuva para o feriado na cidade.

Em Natal, deve haver pancadas de chuvas rápidas, porém ao longo de todo o dia. A mínima é de 25 °C e a máxima é de 29 °C. As mesmas temperaturas serão registradas em Aracaju. Na capital sergipana, no entanto, a chuva deve começar e acabar mais cedo: com possibilidade de chuva desde a madrugada do sábado, as pancadas devem cessar no período da tarde.

Na Bahia, a previsão da Climatempo indica risco de fortes chuvas no sul do estado. Enquanto em Salvador, a chuva deve cair entre a madrugada e a manhã, com mínima de 25 °C e máxima de 28 °C. Cidades como Porto Seguro e Trancoso podem receber altos volumes de chuva concentrados entre os períodos da tarde e da noite. Já no município baiano de Caravelas, a chuva só deve dar uma trégua à noite.

Norte

A chuva deve atingir maior parte das capitais da região. Rio Branco, por exemplo, tem previsão para receber chuva da madrugada de sábado até o período da tarde, com possibilidade de trovoadas. Na cidade, a temperatura deve ficar entre 24 e 29 °C. Em Porto Velho, o calor é mais intenso, com temperatura entre 25 e 35°C, e previsão de temporal na noite do feriado. Em Palmas, a chuva deve ser passageira. Na cidade, os termômetros devem registrar entre 23 e 31°C.