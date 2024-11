Estado de SP terá que indenizar motoboy acusado de roubo sem provas por PM

Entenda o caso

Na época, André estava trabalhando e tinha parado para fazer uma pausa quando foi abordado por Felipe. A ação foi registrada por moradores da região e as imagens mostram o agente agredindo o motoboy com chutes e pontapés, além de apontar a arma para a vítima, proferir xingamentos e arrastá-lo pela calçada.

PM justificou abordagem a uma suposta tentativa de assalto. No boletim de ocorrência registrado do caso, em agosto de 2020, o militar alegou que André teria tentado roubar seu veículo. O motoboy chegou a ser indiciado pelo crime de tentativa de assalto a um veículo. O militar que acusou André atua na Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) da Polícia Militar paulista.

Caso foi arquivado pela Justiça a pedido do Ministério Público de São Paulo em 2020. Na ocasião, a promotoria afirmou que, além de o motoboy está desarmado no momento da abordagem, não foram apresentados "elementos aptos a permitir" a conclusão de que o motoboy tentou assaltar o militar.

Vítima ingressou na Justiça e pediu reparação por danos morais. Na ação, a Defensoria Pública argumentou que o motoboy passou cinco dias preso de forma injusta, além de ter vivenciado um episódio "traumático".

Justiça acolheu argumentos apresentados pela Defensoria Pública. Em sua decisão, o relator do caso, Paulo Barcelo Gatti, destacou que o PM, "possivelmente", usou a justificativa da tentativa de assalto "como forma de justificar a abordagem violenta", e afirmou que "um mínimo de vivência e bom senso sugerem a falta de credibilidade da versão [apresentada pelo] militar".