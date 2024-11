'Fui chamado para ser exorcista': o padre roqueiro que destrói demônios

Dalmário se tornou padre em 2005 mas ganhou responsabilidade como exorcista apenas agora, diante de demanda em Natal (RN) Imagem: Reprodução/Instagram

O sacerdote ainda explica que exorcismos servem apenas para ações "extraordinárias" do demônio, que são "raríssimas". "Nesse caso, ele toma conta de todos os princípios da alma humana, usando aquela pessoa como instrumento para se manifestar."

Exatamente pelo fato de o fenômeno ser raro, o padre recomenda que aqueles que creem na fé católica procurem, antes do exorcismo, seguir outros dogmas da religião. Entre eles, a eucaristia e a confissão.

"Além disso, viver a fé de forma autêntica, esse amor para com Deus faz amar o próximo, testemunhar a caridade. As formas mais eficazes de exorcismo foram e continuam sendo a humildade, a simplicidade, os sacramentos e a prática da vida cristã", diz o padre.

Ao lado do extraordinário, existe a ação ordinária do demônio. Um coração prepotente, soberbo, a ânsia de poder são brechas para que o demônio possa agir, existe também ali uma ação consciente ou inconsciente do demônio. Afinal, de onde provêm as guerras do mundo?

Padre Dalmário Barbalho de Melo

O 'passo a passo' do exorcismo

A "fórmula" do exorcismo inclui, basicamente, um ritual de palavras em latim, água benta e o crucifixo. Os gestos também são importantes: isso inclui o sinal da cruz, a imposição das mãos e o sopro no rosto da pessoa possuída.