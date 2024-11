Três PMs são afastados por mortes de jovens em Bauru e agressões em velório

Dois jovens foram mortos durante uma operação da PM no dia 17 de outubro. A Polícia Militar esclareceu que a dupla foi baleada em confronto e que armas e drogas teriam sido encontradas com eles. O UOL não conseguiu contato com familiares de Luis Silvestre da Silva Neto.

Segundo a pasta, houve a intervenção e os suspeitos foram atingidos. O resgate foi acionado e constatou os óbitos no local. "Com eles, foram localizadas porções de entorpecentes, que foram apreendidas, assim como as armas que eles usavam", segundo resposta do governo paulista.

Intervenção policial. O caso foi registrado como morte decorrente de intervenção policial, tráfico de drogas, associação para o tráfico, localização/apreensão de objeto e tentativa de homicídio pela Delegacia Seccional de Bauru.

Nilceia nega que Guilherme tivesse envolvimento com o tráfico de drogas. A auxiliar lembra que o filho completou 18 anos no dia 27 de setembro e trabalhava com conserto de celular. "Não existe nada disso do que eles estão falando. O Guilherme era um menino de 1,40 m, pesando 40 kg. Nunca foi envolvido com coisa errada, nunca passou no Conselho Tutelar, nunca colocou uma mão em uma arma. O Guilherme não sabia descascar uma laranja", contou.