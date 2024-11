Joias e rifas ilegais: o que se sabe de operação envolvendo Vivi Noronha

Investigações apontam que os influenciadores utilizavam redes sociais, que contam com milhões de seguidores, para "obter lucros ilícitos" por meio de "mecanismos fraudulentos". Para dar uma falsa aparência de legitimidade aos sorteios, eles utilizavam parâmetros da Loteria Federal, mas "sem realizar auditoria oficial" para verificar a autenticidade dos ganhadores.

Polícia Civil identificou a utilização de um "aplicativo personalizado" pelos integrantes do esquema, o que levanta fortes suspeitas de fraude. A realização de rifas exige autorização prévia da Secap (Secretaria de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria), que é vinculada ao Ministério da Fazenda.

A operação tinha como objetivo cumprir 10 mandados de busca e apreensão contra influenciadores digitais. Os agentes buscaram apreender documentos que comprovem as fraudes na realização das rifas e dos bens sorteados.

Em fevereiro, a influenciadora comprou uma mansão de R$ 3,5 milhões. O imóvel fica em um condomínio de luxo no Rio de Janeiro e conta com seis suítes, sala de jantar, de estar, área gourmet, piscina e sauna. A mansão tem até sala de cinema.

Poze do Rodo e Vivi Noronha têm três filhos juntos. Eles se casaram em outubro deste ano. A influenciadora foi pedida em casamento pelo cantor no palco do Rock in Rio, em setembro. Poze do Rodo se apresentou no Espaço Favela.