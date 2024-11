PMs vendiam veículos apreendidos no TO, diz MP; entenda como funcionava

Os policiais alegaram durante a investigação, aberta pela própria PM, que o dinheiro recebido seria destinado para obras nas unidades militares. Porém, um sargento que testemunhou no caso disse que as obras na sede da 4ª CIPM foram feitas com "patrocínio de colaboradores da cidade".

A Vara da Justiça Militar em Palmas aceitou a denúncia, informou o MP-TO nesta sexta-feira (1º). Os agentes foram denunciados por peculato, extravio e formação de organização criminosa.

Procurada pelo UOL, a defesa do major Dianyr Jales disse que não irá se manifestar. A reportagem não conseguiu contato com os advogados de Adelman e Cícero..

Como o esquema funcionava

O major Dianyr é ligado à empresa de guincho Auto Socorro Real, segundo o MP-TO. Ela teria sido a responsável por levar um Gol de Nova Rosalândia para Paraíso do Tocantins.

A denúncia narra diferentes episódios em que os três policiais militares organizam a transferência de veículos entre os pátios da unidade. Segundo a denúncia, a movimentação levou a uma investigação interna, que terminou na prisão de três civis em Formoso do Araguaia. Eles estavam com 25 motos que deveriam estar com a PM-TO.