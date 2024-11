Estudante 'desvenda mistério' de copo Stanley e viraliza; veja vídeo

É muito recompensador ver as pessoas comentando, debatendo, aprendendo e percebendo como a ciência está presente no dia a dia, completou o professor de termodinâmica Hilton Moulin Caliman, organizador do projeto de ciências do Ifes, em que os estudantes publicam suas experiências em vídeos no perfil do Ifes Ciência no Instagram.

A explicação para o "segredo" do copo está na ciência. Gabriele explica que o vácuo ao redor do copo impede a transferência de calor, mantendo a bebida na temperatura ideal. "Basicamente existem três formas de transferir calor, as quais são por meio da condução, convecção e radiação", diz Gabriele no vídeo. "Mas a condução e a convecção precisam de um meio material para acontecer, e uma camada de vácuo em volta do copo diminui a troca de calor, preservando a temperatura do que está dentro", completou.

O isolamento térmico dos copos garante horas de bebida gelada. A tecnologia por trás desses copos foi desenvolvida em 1892 pelo físico James Dewar, que criou um frasco com paredes duplas e vácuo entre elas, solução inovadora para evitar que o calor se propague. Este vácuo é essencial para o funcionamento dos copos térmicos, por impedir que o calor se mova por condução e convecção — as principais formas de transmissão de calor nos fluidos.

O vácuo entre as camadas bloqueia o calor e mantém a temperatura. Sem moléculas de ar para conduzir o calor, o vácuo isola a bebida do ambiente externo. Dessa forma, o calor não consegue se transferir facilmente para o interior do copo, preservando a bebida gelada por várias horas. A camada externa reflete a radiação de calor de volta, complementando o efeito do vácuo.

A tampa e o aço inox reforçam o isolamento. A tampa dos copos evita que o ar ambiente entre em contato direto com a bebida, o que reduziria a temperatura mais rapidamente. Além disso, o uso de aço inoxidável no lugar de vidro para as paredes duplas aumenta a resistência e a durabilidade, mantendo o princípio de isolamento.