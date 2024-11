Família fica presa em cemitério na véspera do feriado de Finados no Ceará

Uma família ficou presa dentro de um cemitério na véspera do feriado de Finados enquanto limpava um túmulo. A situação inusitada aconteceu no município de Baturité, no Ceará.

O que aconteceu

A estudante de pedagogia Davilla Dandara Alves gravou a situação, que repercutiu em diversas páginas nas redes sociais.

Davilla foi ao cemitério para limpar o túmulo de seu pai, que morreu há dois anos. Ela estava acompanhada da filha, de 4 anos, e da cunhada.