Acidente com ônibus deixa ao menos 10 mortos e feridos em Minas Gerais

Um acidente envolvendo um ônibus deixou ao menos 10 pessoas mortas em Araguari (MG), no Triângulo Mineiro, na madrugada de hoje.

O que aconteceu

As dez mortes foram confirmadas pela Polícia Militar Rodoviária e pelos bombeiros ao UOL. A última atualização foi feita às 9h30.

Ônibus que saiu de Goiás com destino a São Paulo levava 46 pessoas e capotou na MG-223 às 3h40. Após sair de Goiânia, o veículo fez paradas em Anápolis (GO) e em Caldas Novas (GO) para buscar passageiros. O acidente aconteceu no sentido Tupaciguara (MG) da via, próximo ao trevo de Queixinho.