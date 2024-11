'Especializado em enganar': como era golpe milionário de 'profeta'

Em suas redes sociais, Rodrigo atraía novas vítimas e cultivava a confiança de quem já tinha caído no esquema, segundo a PF. Para isso, ele utilizava publicações de cunho religioso e motivacional.

Vítimas eram atraídas com promessas de rendimentos mensais de até 10%. A advogada Raquel Chaves, que atende um grupo com mais de 100 pessoas lesadas no golpe, afirma que os investidores eram captados pela empresa por indicação de parentes e amigos que já eram clientes.

Após receberem os "investimentos", os criminosos aplicavam os valores em uma empresa de investimentos em criptomoedas e mercado Forex. "Os investigados articularam uma complexa estrutura empresarial para captar investidores e, em seguida, se apropriar dos recursos aplicados e remetê-los para o exterior sem o conhecimento das vítimas. Os valores foram enviados ao exterior por meio de exchanges (corretoras de criptomoedas)", disse ela, à PF.

Clientes perceberam golpe em 2022. Segundo a advogada, o esquema começou a ruir quando a captação de novos clientes ficou mais difícil.

"Não devolve o dinheiro investido"

Um dos clientes diz que o Rodrigo é "especializado em enganar". No último ano, as reclamações são relacionadas a falta de acesso aos investimentos: "Faz mais de 1 ano que essa empresa não paga os rendimentos, e nem devolve o dinheiro investido", diz uma das publicações.