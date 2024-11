Governo nega recurso da Enel e mantém multa de R$ 13 mi por apagão em SP

O Ministério da Justiça rejeitou um recurso da Enel e manteve a multa de R$ 13 milhões pelo apagão que atingiu o centro de São Paulo em março deste ano.

O que aconteceu

A Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor) diz que a Enel cometeu uma grave violação do Código de Defesa do Consumidor pela prestação inadequada do serviço e demora no seu restabelecimento. Em março, três cortes de energia deixaram moradores do centro de SP no escuro por dias.

Decisão é um avanço, diz secretário. "A energia elétrica é um direito fundamental e falhas que impactam diretamente na vida da população não podem ser toleradas", afirmou Wadih Damous.