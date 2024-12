'Mago do Leite' é preso acusado de adulterar laticínios com soda cáustica

O MPRS deflagrou a 13ª fase da Operação Leite Compensado, que investiga a adulteração de derivados lácteos com produtos nocivos à saúde, como a soda cáustica. Entre os presos nesta quarta-feira (11) está um químico industrial conhecido como "Mago do Leite".

O que aconteceu

Os criminosos também utilizavam água oxigenada na produção de leite UHT, composto, em pó, soro, entre outros. Também foram encontrados, segundo o Ministério Público, "pelos indefinidos" e sujeira dentro de embalagens dos produtos, fabricados em uma indústria no município gaúcho de Taquara, no Vale do Paranhana.

Ainda foram presos o diretor administrativo da empresa, uma funcionária e outro suspeito em São José do Rio Preto. Também foi apreendida com o diretor uma arma de fogo com numeração raspada.