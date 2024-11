Ossada humana achada 2 anos após enchentes em Petrópolis pode ser de vítima

A Polícia Civil desconfia que uma ossada humana encontrada em Petrópolis (RJ) seja de uma das duas vítimas desaparecidas em 15 de fevereiro de 2022, na maior tragédia climática da cidade.

O que aconteceu

Material foi achado durante obras de contenção e drenagem na área 3 do Morro da Oficina. O local foi isolado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro e os restos mortais passarão por perícia.

A polícia acredita que a ossada encontrada seja de uma das vítimas da tragédia de 2022 no Morro da Oficina. Na ocasião, mais de 230 pessoas morreram pelo deslizamento de terra no alto do morro.