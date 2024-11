Semana será de ciclone bomba e chuva no Brasil; onde há mais risco?

No sábado, a previsão é de chuvas fortes em cinco estados: Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Rio e Espírito Santo. Em São Paulo e no Mato Grosso do Sul, ainda chove, mas o tempo melhora ao longo do dia, segundo o MetSul.

Mar agitado e risco de alagamentos no fim de semana. O volume de chuva pode causar inundações repentinas e deixa o mar perigoso para banhistas na costa Sul e Sudeste.

Ciclone bomba nos próximos dias

Um ciclone bomba deve se formar sobre o Oceano Atlântico, próximo ao litoral da região Sul, na próxima terça (12). O fenômeno é caracterizado por ventos muito fortes e chuvas intensas.

Previsão indica que chuva não vai chegar no Brasil. Segundo os modelos meteorológicos do Climatempo, o ciclone bomba deve causar ventos de maior intensidade em estados no sul do país, principalmente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

Ciclone bomba é provocado pelo choque de uma massa de ar congelante com a massa de ar quente do continente. Para ser considerado um ciclone, os ventos podem chegar até 118 km/h - mais que isso a tempestade já é categorizada como furacão. Contudo, não há previsão de ventos tão fortes para o país.